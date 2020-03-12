عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال.



وأفادت مصادر بالقدس المحتلة، أن 52 مستوطنًا، اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



فيما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها الأمنية على أبواب المسجد الأقصى، ودققت في هويات المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل للمسجد، واحتجزت بعضاً منهم عند بواباته الخارجية.



يذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى بشكل شبه يومي، فيما تضيق على المسلمين الفلسطينيين وعمار المسجد بدواع أمنية واهية.