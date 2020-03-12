شؤون فلسطينية

الأشغال تُعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي المقبل

الأشغال تُعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي المقبل
جانب من التجهيزات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم، من خلال بيان صحفي صادر عن دائرة الإعلام، حالة الطوارئ للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية المتوقعة، خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأصدر وزير الأشغال العامة، محمد زيارة، تعليماته لكافة الطواقم والفرق الفنية في الوزارة، لإبداء جهوزيتهم واستعدادهم، على الرغم من ترافق ذلك مع حالة الطوارئ، التي أعلنتها الحكومة لمواجهة فيروس (كورونا).

وأضاف البيان، الذي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن الوزارة أكدت جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، واستقبال ملاحظات المواطنين، والتعامل معها من خلال فرقها الميدانية في مختلف مناطق الضفة، وعلى مدار الساعة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، ومتابعة النشرات الجوية وأخذ التحذيرات الصادرة على محمل الجد وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وكانت الوزارة، قد استبقلت فصل الشتاء بخطة طوارئ متكاملة في مختلف مديريات الأشغال الموزعة في محافظات الوطن، وعمل الصيانة اللازمة للأودية ومجاري السيول والعبارات، و تأمين الآليات التي قد تلزم للتعامل مع مختلف الظروف الجوية.

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