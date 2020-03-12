دولي

(كورونا) قد يختفي في هذا التاريخ

(كورونا) قد يختفي في هذا التاريخ
صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد أحد كبار مستشاري الصحة للحكومة الصينية، اليوم الخميس، أنه في ظل التراجع النسبي لأعداد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد، فإنه من المتوقع أن ينتهي هذا الفيروس في حزيران/ يونيو.

وقال العالم الصيني الشهير زونغ نانشان: إن العديد من المرضى والحالات التي أتت إلى البلاد من الخارج، أظهرت عدم تجانس واضح، وفق ما نقل موقع (العربية. نت).

وأوضح نانشان، المعروف بمحاربته السابقة لفيروس (سارس) أن معدل الإصابة بالتهابات أو عوارض صحية أخرى، بين المرضى المتعافين منخفض جداً.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت مساء الأربعاء، أن فيروس (كورونا) بات وباء عالميًا، لا سيما وأن عدد الحالات خارج الصين، زادت بواقع 13 ضعفاً خلال الأسبوعين الأخيرين.

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