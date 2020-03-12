الاحتلال يقتحم ترقوميا ودير سامت في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدتي ترقوميا ودير سامت، وأقامت حاجزاً عسكريا على مدخل يطا الشمالي جنوب الخليل، بالضفة الغربية.



وقالت الوكالة الرسمية (وفا): إن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدتي ترقوميا ودير سامت غرب الخليل، وسيرت دورياتها في شوارعهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



وأقامت قوات الاحتلال، حاجزاً عسكرياً على مدخل يطا الشمالي، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما أدى إلى إعاقة تنقلهم.