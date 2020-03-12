مصنع فلسطيني يُنتج الكمامات بطاقة إنتاجية تزيد عن 10 آلاف يومياً





وبينت الوزارة في بيانها، أن المصنع، سيعمل تحت إشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية؛ لضمان تطبيق المواصفة، لافتة إلى أن عدداً من المصانع الفلسطينية، رفعت قدرتها الإنتاجية في مجال تصنيع المعقمات، بما يلبي حاجة السوق في هذا المجال، بالإضافة إلى مصنع، يعمل في مجال تصنيع البدلات الطبية الوقائية.







رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس: إن مصنعاً في مدينة الخليل، شرع صبيحة، اليوم الخميس، بإنتاج الكمامات، حسب المواصفة الفلسطينية المبنية على المواصفة الأوروبية، بقدرة إنتاجية يومية (10-15) ألف كمامة مع إشهار السعر على العبوة.