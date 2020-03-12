(كورونا) يحصد ضحية ثالثة في لبنان

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رام الله - دنيا الوطن

سجل لبنان، اليوم الخميس، ثالث وفاة بفيروس (كورونا) لرجل يدعى إلياس برجي، كان يعاني من مرض السرطان، ويبلغ من العمر (79 عامًا)، وهو من بلدة أميون في منطقة الكورة شمال لبنان.



ووفق قناة (الجديد) فقد انتقلت العدوى إليه عبر المتوفى الأول، الآتي من مصر في مستشفى سيدة المعونات في جبيل.



وبوفاة برجي، يكون فيروس (كورونا) قد حصد إلى الآن ثلاثة أشخاص في ثلاثة أيام متتالية.



يشار إلى أن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، قد أعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في لبنان إلى 41 إصابة، مشيراً إلى أن هناك 3 حالات حرجة بين المصابين.