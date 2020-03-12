أول وفاة بفيروس (كورونا) في الجزائر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الجزائر، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بالمستشفى الجامعي في ولاية البليدة.



وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان لها، نشرته صحيفة (النهار)، عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالجزائر، من بينها حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24 حالة إصابة مؤكدة.



وأوضحت الصحيفة، أنه تم تعليق رحلات الخطوط الجوية الجزائرية إلى روما مؤقتاً، وذلك في سياق الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الإيطالية، التي فرضت يوم الأحد، تدابير صارمة من أجل منع تفشي فيروس (كورونا)، وبفرض نظام الحجر الصحي على مساحات واسعة شمال البلاد.