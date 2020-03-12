مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.



وأكد رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، بحماية جيش الاحتلال، الذي أغلق الطرق المؤدية إليه.



وأوضح عازم، أن الموقع مغلق حسب تعليمات وزارة السياحة وقرار محافظ نابلس، أمام المواطنين، كخطوة وقائية لمواجهة انتشار فيروس (كورونا)، إلا أن الاحتلال ومستوطنيه مصرون على اقتحام المنطقة، رغم حظر التجمعات، بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية.