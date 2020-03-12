الاحتلال يهدم منزلين وبركسين للأغنام شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزلين وبركسين للأغنام شرق بيت لحم.



وشنت قوة من جيش الاحتلال، يرافقها آليات عسكرية، حملة هدم لمنشآت، ومنها منشأة المواطن حازم أبو محيميد، مشردة بذلك عائلته المكونة من ثمانية أفراد، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن قوات الاحتلال، هدمت منشأتين سكنيتين وبركسين للأغنام، تعود لأبو محيميد في منطقتي (بيت تعمر) و(البادية الشرقية) شرق بيت لحم.