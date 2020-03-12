ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين

من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الحكومة الفلسطينية، عن إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأراضي الفلسطينية.



وأكد إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في بيت جالا، حيث ارتفعت أعداد المصابين إلى 31 حالة، منهم 30 في بيت لحم، وواحدة في طولكرم.