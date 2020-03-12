الاحتلال يفرض عزلاً كاملاً على معتقل المسكوبية بسبب (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عزلاً كاملاً على مركز تحقيق المسكوبية في القدس المحتلة، خشية من انتقال فيروس (كورونا).



وذكرت المصادر الإسرائيلية، أنه تم منع الدخول إلى السجن والخروج منه، بسبب الاشتباه بأنّ ضابطة إسرائيلية، كانت على تماس مباشر مع سجانة مصابة بفيروس (كورونا)، من معتقل (نيتسان) في مدينة الرملة، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وبحسب ما أوردته مصادر الاحتلال، فقد تم عزل 100 أسير وعشرات السجّانين، وبدأت إجراءات أخذ عينات لفحصهم.