شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تُعلن حالة الطوارئ لمواجهة المنخفض المقبل

كهرباء غزة تُعلن حالة الطوارئ لمواجهة المنخفض المقبل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، حالة الطوارئ، ورفع درجة الجهوزية التامة لدى كافة أفرعها لمواجهة المنخفض الجوي، الذي يتوقع وصوله مساء اليوم الخميس.

وبحسب بيان، أصدرته الشركة، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن لجنة الطوارئ المركزية بالشركة، عقب اجتماع موسع لها يوم أمس، أصدرت توجيهاتها لجميع الطواقم الهندسية والفنية العاملة لديها في مقرات الشركة، وكذلك لجان الطوارئ الفرعية، برفع درجة الجهوزية في صفوف طواقمها، وفحص معداتها وآلياتها وإجراء فحص ميداني لشبكاتها، والتأكد من مأمونيتها وعازليتها كل في محافظته ومناطق نفوذه، لتكون على أهبة الاستعداد التام للتعامل مع المنخفض الجوي، وفحص الجاهزية، ورفع مستوى التنسيق مع كافة الشركاء، وتوحيد الجهود في مواجهة الظروف الجوية المتوقعة.

كما أصدرت اللجنة، تعليماتها للجهات المختصة بالشركة لتوفير المستلزمات الضرورية؛ لمواجهة المنخفض الجوي من مواد صيانة ومعدات ضرورية.

ودعت اللجنة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بشروط الصحة والسلامة العامة، والتعليمات الصادرة عن الشركة بخصوص المنخفضات الجوية، وضرورة التواصل في أوقات الطوارئ على الرقم 133 الخاص بالشركة.

وأكدت اللجنة، أن طواقم الشركة، ستعمل على مدار الساعة لمراقبة الأحمال الكهربائية، وإدارتها والتعامل مع أي طارئ، والعمل على إصلاح الأضرار التي قد تتسبب بها الحالة الجوية، والوصول لكل مكان في قطاع غزة؛ لمعالجة الأعطال الكهربائية التي قد تنتج عن المنخفض.

وناشدت اللجنة المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي، خلال المنخفض، خصوصاً في ساعات الذروة، وذلك نتيجة الضغط الكبير المتوقع حصوله على الشبكة في تلك الأوقات نتيجة الطلب المتزايد على الكهرباء.

وقد حثت اللجنة المواطنين على التقيد بتعليمات الوقاية والسلامة العامة، والتي تتمثل بتنظيف أسطح المنازل والشرفات وإزالة أي مواد أو عوائق قابلة للتطاير، قد تتسبب في إحداث أضرار للشبكة الكهربائية والأسلاك، لاسيما مع هبوب الرياح القوية خلال الطقس العاصف، وكذلك عدم الاقتراب من أي خطوط كهربائية مقطوعة أو ما يخالف السلامة العامة، فيما يتعلق بالشبكات الكهربائية وإبلاغ شركة الكهرباء، بذلك عبر الرقم 133 المذكور.

وأكد اللجنة، بأنها ستظل في حالة انعقاد دائم لتوجيه الطواقم العاملة في الميدان، واتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث، نتيجة المنخفض.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقتحم ترقوميا ودير سامت في الخليل

الاحتلال يقتحم ترقوميا ودير سامت في الخليل

مصنع فلسطيني يُنتج الكمامات بطاقة إنتاجية تزيد عن 10 آلاف يومياً

مصنع فلسطيني يُنتج الكمامات بطاقة إنتاجية تزيد عن 10 آلاف يومياً

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

الاحتلال يهدم منزلين وبركسين للأغنام شرق بيت لحم

الاحتلال يهدم منزلين وبركسين للأغنام شرق بيت لحم

أبو بكر: شكوك بإصابة أسرى (المسكوبية) بكورونا.. والأسرى يشترون مواد التنظيف من حسابهم

أبو بكر: شكوك بإصابة أسرى (المسكوبية) بكورونا.. والأسرى يشترون مواد التنظيف من حسابهم

ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين

ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين

الاحتلال يفرض عزلاً كاملاً على معتقل المسكوبية بسبب (كورونا)

الاحتلال يفرض عزلاً كاملاً على معتقل المسكوبية بسبب (كورونا)

عضو ثوري: سنُحاكم الاحتلال بالجنائية الدولية إذا تفشى (كورونا) بين الأسرى الفلسطينيين

عضو ثوري: سنُحاكم الاحتلال بالجنائية الدولية إذا تفشى (كورونا) بين الأسرى الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

أشياء سقطت من السماء

أشياء سقطت من السماء

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم ترقوميا ودير سامت في الخليل

الاحتلال يقتحم ترقوميا ودير سامت في الخليل

مصنع فلسطيني يُنتج الكمامات بطاقة إنتاجية تزيد عن 10 آلاف يومياً

مصنع فلسطيني يُنتج الكمامات بطاقة إنتاجية تزيد عن 10 آلاف يومياً

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

الاحتلال يهدم منزلين وبركسين للأغنام شرق بيت لحم

الاحتلال يهدم منزلين وبركسين للأغنام شرق بيت لحم

الاحتلال يفرض عزلاً كاملاً على معتقل المسكوبية بسبب (كورونا)

الاحتلال يفرض عزلاً كاملاً على معتقل المسكوبية بسبب (كورونا)

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر فبراير

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر فبراير

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات ومداهمات في القدس والضفة

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات ومداهمات في القدس والضفة

منوعات

شاهد: لجين عضاضة في أول ظهور بعد شفائها من فيروس كورونا

شاهد: لجين عضاضة في أول ظهور بعد شفائها من فيروس كورونا

شاهد: مسلسل &#34;العودة&#34; يربك السعوديين.. ما علاقة المدارس وكورونا؟

شاهد: مسلسل "العودة" يربك السعوديين.. ما علاقة المدارس وكورونا؟

صور: سلاف فواخرجي تفاجئ الجمهور بشكلها الجديد

صور: سلاف فواخرجي تفاجئ الجمهور بشكلها الجديد

متابعين نوال الزغبي يحرجونها: &#34;لو تزوجتي وائل كفوري شو راح ياكل&#34;

متابعين نوال الزغبي يحرجونها: "لو تزوجتي وائل كفوري شو راح ياكل"

شاهد: الفنانون وكورونا.. مغنية تؤجل زفافها وأخرى تخضع لجلسة تصوير بـ&#34;الكمامة&#34;

شاهد: الفنانون وكورونا.. مغنية تؤجل زفافها وأخرى تخضع لجلسة تصوير بـ"الكمامة"

شاهد: ماغي بوغصن تعقم المقاعد في المطار والطائرة :&#34;الوسواس دبحي&#34;

شاهد: ماغي بوغصن تعقم المقاعد في المطار والطائرة :"الوسواس دبحي"

بعد نفيها المتكرر.. إلهان عمر تعلن زواجها من عشيقها

بعد نفيها المتكرر.. إلهان عمر تعلن زواجها من عشيقها

&#34;جوهرة&#34; تشتم مروجي شائعة زواجها وتصرح: &#34;اكره كل الرجال&#34;

"جوهرة" تشتم مروجي شائعة زواجها وتصرح: "اكره كل الرجال"

شاهد: &#34;مي سليم&#34; تثير الجدل بمقطع فيديو تظهر فيه كالرجال

شاهد: "مي سليم" تثير الجدل بمقطع فيديو تظهر فيه كالرجال

(توم هانكس) وزوجته ينضمان لقائمة المشاهير المصابين بكورونا

(توم هانكس) وزوجته ينضمان لقائمة المشاهير المصابين بكورونا

عربي

(كورونا) يحصد ضحية ثالثة في لبنان

(كورونا) يحصد ضحية ثالثة في لبنان

أول وفاة بفيروس (كورونا) في الجزائر

أول وفاة بفيروس (كورونا) في الجزائر

(رويترز) تُحذّر: مخيمات سوريا قابلة للانفجار بسبب (كورونا)

(رويترز) تُحذّر: مخيمات سوريا قابلة للانفجار بسبب (كورونا)

شاهد: مقتل أمريكيين وبريطاني بهجوم صاروخي في العراق

شاهد: مقتل أمريكيين وبريطاني بهجوم صاروخي في العراق