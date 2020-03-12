عضو ثوري: سنُحاكم الاحتلال بالجنائية الدولية إذا تفشى (كورونا) بين الأسرى الفلسطينيين

حمل عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، بيان طبيب، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وكل من يتعرض للإصابة بـ (كورونا) منهم، الذي ينتشر بسرعة كبيرة في إسرائيل، وذلك بعد توالي الأنباء الواردة من معتقلات الاحتلال عن البدء بعزل بعض الأسرى، نتيجة إصابة عدد من طواقم الاحتلال في هذه المعتقلات بفيروس (كورونا).

وهدد بيان في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" بتقديم دولة الاحتلال وقادتها للمحكمة الجنائية الدولية، على خلفية إهمالهم الطبي بحق الأسرى، مناشداً جميع أبناء شعبنا بالضغط والمناصرة للأسرى وحقوقهم، وتجنيبهم الإصابة بهذ الوباء الخطير، بسبب عدم قدرتهم على حماية أنفسهم.







وطالب عضو المجلس الثوري، بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى، كما ناشد كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية ذات العلاقة، بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية، بالضغط على دولة الاحتلال؛ لإجبارها على إطلاق سراح كافة الأسرى، وتحميلها مسؤولية ما سيتعرضون له من تفشي هذا المرض الخطير.