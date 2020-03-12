شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر فبراير

الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر فبراير
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مركز الإحصاء الفلسطيني، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين، سجل انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07% خلال شهر شباط 2020 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2020، بواقع0.37 % في قطاع غزة، وبمقدار 0.13% في القدس J1*، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04% في الضفة الغربية.

وقال المركز في بيان له، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.85%، وأسعار الدرنيات بمقدار 4.43%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 2.35%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 14.58%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.42%، وأسعار الغاز بنسبة 2.32%".

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر شباط 2020 مع شهر شباط 2019 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.24%، بواقع 3.59% في القدس J1، وبنسبة 1.13% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.23% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.37% خلال شهر شباط 2020 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2020، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 8.98%، وأسعار البيض بمقدار 8.70%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.16%، وأسعار الدرنيات بمقدار 4.90%، وأسعار الأرز بمقدار 1.07%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 0.76%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 36.63%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 11.24%، وأسعار الغاز بنسبة 6.32%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* انخفاضاً مقداره 0.13% خلال شهر شباط 2020 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2020، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 7.40%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 4.93%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 4.76%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 2.22%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 0.94%، وأسعار الدجاج الطازج  بنسبة 0.93%.

في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04% خلال شهر شباط 2020 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2020، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.30%، وأسعار البيض بنسبة 4.68%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.26%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.50%، وأسعار الغاز بنسبة 0.92%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.88%، وأسعار الدرنيات بمقدار 4.49%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 2.53%.

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