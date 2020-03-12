شؤون فلسطينية

خلال 24 ساعة.. ثلاث جرائم في مدينتي الخليل ونابلس

خلال 24 ساعة.. ثلاث جرائم في مدينتي الخليل ونابلس
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
شهدت عدة مناطق من الضفة الغربية، من مساء أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس، عدداً من الجرائم، ما بين شجار واختطاف، وخاصة في محافظتي نابلس والخليل، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة مواطنين.

في التفاصيل، أفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أن شجاراً وقع في بلدة بني نعيم شرقي مدينة الخليل، أسفر عن مقتل مواطن (67 عاماً)، نتيجة دهسه خلال الشجار، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه على إثر الشجار، تم حرق عدة منازل.

في سياق ذي صلة، أفاد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أنه تم الإبلاغ عن وجود جثمان لشاب مقتولاً في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، وتوجهت قوة من الشرطة إلى المكان، ووجدته مدرجاً بالدماء، نتيجة تعرضه لعدة طعنات، مؤكداً أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.

وأشار ارزيقات إلى أن هذا الشاب قد تعرض لاختطاف من قبل أشخاص الليلة الماضية من محافظة نابلس، على خلفية مقتل مواطن من يطا، مشيرا إلى أن قوة من الشرطة توجهت الى المكان وفتحت تحقيقاً في الجريمة للوقوف على ملابساتها، ومعرفة الفاعلين.

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