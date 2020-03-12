(كورونا) يتراجع في الصين

صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت السلطات الصينية، اليوم الخميس، بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة، إضافة إلى 15 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، مؤكدة تراجع أعداد الإصابة بالفيروس مقارنة مع بداية انتشاره.



وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي، الذي نقلته (رويترز)، أن عدد حالات الوفاة، ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 3173 شخصاً في حين بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 80980 شخصاً.



وأشارت إلى أن من بين الحالات ثماني إصابات في مقاطعة (هوبي) بوسط الصين مركز تفشي الفيروس، وعشر وفيات في المقاطعة ذاتها، إضافة إلى حالة وفاة واحدة في مقاطعة (شنسي).



وأضافت أن مجمل الحالات التي تم الاشتباه بها بلغ 253 حالة، مبينة أن عدد الحالات الخطرة، انخفض إلى 4257 بينما غادر المستشفيات منذ ظهور الفيروس وانتشاره 62887 مريضاً بعد تماثلهم للشفاء.



وقالت اللجنة: إن 14831 شخصاً مازالوا يتلقون العلاج و13701 شخص تحت المراقبة الطبية، إثر مخالطتهم لمرضى مصابين بالفيروس من بينهم 2206 أشخاص، خرجوا من المراقبة الطبية.