مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس

مستوطنون

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، منازل المواطنين في قرية عينابوس، جنوب نابلس.



ووفق ما نقلت وكالة (وفا) الرسمية، فقد قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن "مستوطني (يستهار) تسللوا إلى قرية عينابوس في ساعات الفجر الأولى، واستهدفوا بالحجارة منزلين يعودان للمواطنين عواد أمين حمد، وشكري الشقور، ما أدى إلى تحطيم نوافذهما".



وأوضح دغلس، أن المستوطنين، استهدفوا أيضاً مركبة المواطن هاني نبيل، وحطموا نوافذها، مشيرًا إلى أن المستوطنين، استهدفوا منزلاً قيد الإنشاء في الجهة الشرقية من بلدة بورين جنوب نابلس أول أمس، وهدموا أجزاء منه، وتعود مكليته للمواطن منتصر منصور.