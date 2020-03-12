الأمم المتحدة تُغلق مقرها في نيويورك بسبب (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إغلاق مقرها في نيويورك، حتى إشعار آخر، ضمن تدابير وقائية من فيروس (كورونا).



وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجريك، أن نصف العاملين بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية بنيويورك، يعملون الآن من منازلهم تحوطاً من فيروس (كورونا)، وفق ما نقلت عنه شبكة (سي إن إن).



ونفى دوجريك، بشدة وجود أي حالة إصابة بين موظفي الأمانة العامة بالمبنى.



وأضاف "لدينا خطط قوية للغاية للتعامل مع الموقف الحالي، وهي تشبه الخطط التي أطلقناها إبان إعصار ساندي، الذي ضرب الولايات المتحدة عام 2012، والآن نصف أعداد العاملين في هذا المبنى، يعملون من منازلهم".