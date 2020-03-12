ترامب يوقف السفر مع أوروبا باستثناء هذه الدولة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقف السفر مع الدول الأوروبية لمدة شهر، مستثنيًا بريطانيا من هذا القرار، مؤكدًا في الوقت ذاته، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة، جراء الإجراءات التي تم اتخاذها.



وقال ترامب وفق ما نقلت عنه (العربية. نت): "من أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول إلى شواطئنا، سنعلّق جميع الرحلات من وإلى أوروبا للأيام الثلاثين المقبلة، باستثناء بريطانيا، على أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة".



وأوضح، "أن الخطر جراء كورونا يظل متدنياً جداً في الولايات المتحدة"، متابعًا: "خصصنا أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة كورونا"، مشدداً على أن ما يحدث بسبب هذا الفيروس ليس أزمة مالية.



جاء حديث ترامب من داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، في خطوة للرد على الانتقادات، بأنه لا يأخذ خطر كورونا بالجدية الكافية، قائلاً: "هذا أقوى وأشمل مسعى لمواجهة فيروس قادم من الخارج في العصر الحديث".