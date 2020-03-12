فيروس (كورونا) يصل إلى مكتب خامنئي

المرشد الإيراني علي خامنئي

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل فيروس (كورونا) بالانتشار في إيران، وضرب مسؤولين كباراً في البلاد؛ مسجلاً ارتفاعاً في أعداد الإصابات بشكل يومي.



ونقلت (العربية. نت) عن وكالة (فارس) الإيرانية، بإصابة محمد جواد إيرواني، مسؤول الرقابة والتدقيق الحسابي في مكتب المرشد الأعلى، علي خامنئي، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، بالفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية الأربعاء "وباء عالمياً".



وأوضحت الوكالة، أن من قائمة للمسؤولين المصابين بفيروس (كورونا) يأتي أبرزهم وزراء في الحكومة (نائب الرئيس ومساعدة الرئيس لشؤون المرأة، ووزيرا الصناعة والسياحة، وخمسة من نواب البرلمان).



وأفادت وسائل اعلام إيرانية، بوفاة محمود بلارك، نائب قائد مقر القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، في الشؤون اللوجيستية، جراء إصابته بفيروس (كورونا).



يشار إلى أنه بعد أيام من التكهنات بشأن صحة إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني، تأكدت إصابته بالفيروس.