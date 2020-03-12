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(رويترز) تُحذّر: مخيمات سوريا قابلة للانفجار بسبب (كورونا)

(رويترز) تُحذّر: مخيمات سوريا قابلة للانفجار بسبب (كورونا)
من مخيمات سوريا
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الصحة العالمية: إن نصف المرافق الصحية في شمال غرب سوريا، لاتعمل، بسبب القتال والأزمة في البلاد.

وأوضح وكالة (رويترز) في تقرير لها، أن الكثيرين يعيشون في مخيمات مؤقتة، تفتقر للنظافة، وينامون في العراء في بساتين زيتون، بمنطقة أتى الكثير من سكانها إليها فراراً من معارك بمناطق أخرى في مراحل من الحرب السورية.

ونقلت الوكالة عن عمر حمود، وهو طبيب أطفال في مدينة أعزاز، قوله: إنه لم توضع بعد خطة واضحة لشمال غرب سوريا، للتعامل مع فيروس (كورونا).

وأضاف حمود من داخل مركز طبي تابع لمنظمة الأطباء المستقلين: "آخذ احتياطاتي بتعاملي مع المرضى.. أحاول دائماً أن أهدئ من روع المرضى لأنهم يخافون، فإذا انتشر الوباء، فالسيطرة عليه صعبة في المخيم، الناس قريبة من بعضها، كما أن الخيم متلاصقة".

وأشار إلى أن الأطباء، الذين تلقوا قفازات وأقنعة من منظمة الأطباء المستقلين، يفحصون المرضى، ويطهرون كل شيء، ويحاولون توعية سكان المخيم بأعراض الفيروس.

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