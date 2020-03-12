الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات ومداهمات في القدس والضفة

جنود إسرائيليين - أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم، حملة اعتقالات في القدس المحتلة والضفة الغربية، ودهمت عدداً من المدن والقرى.



وفي القدس المحتلة، اعتقلت شرطة الاحتلال والدة الأسير المقدسي، يزن عبيد، بعد محاصرة مركبتها في شارع صلاح الدين، وسط القدس المحتلة.



وأفادت الوكالة الرسمية (وفا) أن اعتقال أم الأسير يزن عبيد، بعد أن رفضت الذهاب للتحقيق منذ عدة أيام، وأن شرطة الاحتلال نصبت كمينا لها عند باب البريد واعتقلتها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان تواجدوا في المكان، حاولوا التصدي لقوات الاحتلال.



وسلمت سلطات الاحتلال، الشاب نصر الله عاصي من سلوان قضاء القدس المحتلة، بلاغاً لمراجعة مخابراتها.



وفي نابلس، اقتحمت قوة للاحتلال وسط المدينة، واعتقلت الشاب زيد صوافطة من شارع فلسطين، بعد دهم منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته، كما احتجزت عدة عمال يعملون في المخابز الموجودة بالشارع.



وفي حوارة جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين الجريحين جراء اعتداء المستوطنين عليهما في بلدة حوارة أمس، وهما الشاب وعد غازي المختار، والشاب صلاح وائل خموس، وذلك بعد دهم منزليهما.



وفي طوباس، دهمت قوة من جيش الاحتلال منزل الشاب قصي مجدي عبد الرازق، واعتقلته واقتادته لمكان مجهول، فيما اقتحمت قوة للاحتلال منطقة البساتين في مدينة جنين، دون أن يبلغ عن أي اعتقال قبل انسحابها تجاه حاجز الجلمة العسكري.