شؤون فلسطينية

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات ومداهمات في القدس والضفة

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات ومداهمات في القدس والضفة
جنود إسرائيليين - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم، حملة اعتقالات في القدس المحتلة والضفة الغربية، ودهمت عدداً من المدن والقرى.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت شرطة الاحتلال والدة الأسير المقدسي، يزن عبيد، بعد محاصرة مركبتها في شارع صلاح الدين، وسط القدس المحتلة.

وأفادت الوكالة الرسمية (وفا) أن اعتقال أم الأسير يزن عبيد، بعد أن رفضت الذهاب للتحقيق منذ عدة أيام، وأن شرطة الاحتلال نصبت كمينا لها عند باب البريد واعتقلتها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان تواجدوا في المكان، حاولوا التصدي لقوات الاحتلال.

وسلمت سلطات الاحتلال، الشاب نصر الله عاصي من سلوان قضاء القدس المحتلة، بلاغاً لمراجعة مخابراتها.

وفي نابلس، اقتحمت قوة للاحتلال وسط المدينة، واعتقلت الشاب زيد صوافطة من شارع فلسطين، بعد دهم منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته، كما احتجزت عدة عمال يعملون في المخابز الموجودة بالشارع.

وفي حوارة جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين الجريحين جراء اعتداء المستوطنين عليهما في بلدة حوارة أمس، وهما الشاب وعد غازي المختار، والشاب صلاح وائل خموس، وذلك بعد دهم منزليهما.

وفي طوباس، دهمت قوة من جيش الاحتلال منزل الشاب قصي مجدي عبد الرازق، واعتقلته واقتادته لمكان مجهول، فيما اقتحمت قوة للاحتلال منطقة البساتين في مدينة جنين، دون أن يبلغ عن أي اعتقال قبل انسحابها تجاه حاجز الجلمة العسكري.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: نزع الخارجية الأميركية الصفة الوطنية عن المقدسيين تزوير وقح وعدوان صارخ

الديمقراطية: نزع الخارجية الأميركية الصفة الوطنية عن المقدسيين تزوير وقح وعدوان صارخ

ارتفاع عدد شهداء حريق النصيرات إلى 16

ارتفاع عدد شهداء حريق النصيرات إلى 16

غازي حمد: رفع قيمة مساعدات حريق النصيرات إلى 10 آلاف دولار لكل أسرة شهيد

غازي حمد: رفع قيمة مساعدات حريق النصيرات إلى 10 آلاف دولار لكل أسرة شهيد

سعر جديد.. الدولار يُواصل صعوده أمام الشيكل

سعر جديد.. الدولار يُواصل صعوده أمام الشيكل

الدفاع المدني يُحذّر من المنخفض الجوي

الدفاع المدني يُحذّر من المنخفض الجوي

مُنخفض &#34;التنين&#34; يضرب الأراضي الفلسطينية اليوم

مُنخفض "التنين" يضرب الأراضي الفلسطينية اليوم

&#34;الديمقراطية&#34;: نزع الخارجية الأميركية الصفة الوطنية عن المقدسيين تزوير وقح وعدوان صارخ

"الديمقراطية": نزع الخارجية الأميركية الصفة الوطنية عن المقدسيين تزوير وقح وعدوان صارخ

كميل يقرر إغلاق المطاعم في محافظة سلفيت بسبب (كورونا)

كميل يقرر إغلاق المطاعم في محافظة سلفيت بسبب (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أشياء سقطت من السماء

أشياء سقطت من السماء

شؤون فلسطينية

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات ومداهمات في القدس والضفة

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات ومداهمات في القدس والضفة

الديمقراطية: نزع الخارجية الأميركية الصفة الوطنية عن المقدسيين تزوير وقح وعدوان صارخ

الديمقراطية: نزع الخارجية الأميركية الصفة الوطنية عن المقدسيين تزوير وقح وعدوان صارخ

&#34;الديمقراطية&#34;: نزع الخارجية الأميركية الصفة الوطنية عن المقدسيين تزوير وقح وعدوان صارخ

"الديمقراطية": نزع الخارجية الأميركية الصفة الوطنية عن المقدسيين تزوير وقح وعدوان صارخ

كميل يقرر إغلاق المطاعم في محافظة سلفيت بسبب (كورونا)

كميل يقرر إغلاق المطاعم في محافظة سلفيت بسبب (كورونا)

عشراوي للإدارة الأمريكية: الشعب الفلسطيني بالقدس صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان

عشراوي للإدارة الأمريكية: الشعب الفلسطيني بالقدس صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان

المالكي رداً على تقرير أمريكي: السيادة بالقدس دائمة لدولة فلسطين وقيادتها

المالكي رداً على تقرير أمريكي: السيادة بالقدس دائمة لدولة فلسطين وقيادتها

مقتل شاب غربي نابلس والشرطة والنيابة تحققان بالحادثة

مقتل شاب غربي نابلس والشرطة والنيابة تحققان بالحادثة

شاهد: الرئيس عباس يُهاتف محافظ رام الله على الهواء مباشرة

شاهد: الرئيس عباس يُهاتف محافظ رام الله على الهواء مباشرة

منوعات

شاهد: الفنانون وكورونا.. مغنية تؤجل زفافها وأخرى تخضع لجلسة تصوير بـ&#34;الكمامة&#34;

شاهد: الفنانون وكورونا.. مغنية تؤجل زفافها وأخرى تخضع لجلسة تصوير بـ"الكمامة"

شاهد: ماغي بوغصن تعقم المقاعد في المطار والطائرة :&#34;الوسواس دبحي&#34;

شاهد: ماغي بوغصن تعقم المقاعد في المطار والطائرة :"الوسواس دبحي"

بعد نفيها المتكرر.. إلهان عمر تعلن زواجها من عشيقها

بعد نفيها المتكرر.. إلهان عمر تعلن زواجها من عشيقها

&#34;جوهرة&#34; تشتم مروجي شائعة زواجها وتصرح: &#34;اكره كل الرجال&#34;

"جوهرة" تشتم مروجي شائعة زواجها وتصرح: "اكره كل الرجال"

شاهد: &#34;مي سليم&#34; تثير الجدل بمقطع فيديو تظهر فيه كالرجال

شاهد: "مي سليم" تثير الجدل بمقطع فيديو تظهر فيه كالرجال

(توم هانكس) وزوجته ينضمان لقائمة المشاهير المصابين بكورونا

(توم هانكس) وزوجته ينضمان لقائمة المشاهير المصابين بكورونا

شيرين عبد الوهاب تضع نادين نجيم في ورطة بسبب حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تضع نادين نجيم في ورطة بسبب حسام حبيب

شاهد: كويتي يمشط شعر &#34;فاشينستا&#34; وهي تستعرض جسدها..ومغردون يصفونه بالفاضح

شاهد: كويتي يمشط شعر "فاشينستا" وهي تستعرض جسدها..ومغردون يصفونه بالفاضح

شاهد: الفلسطينية (عزة زعرور) تحتفل بزواجها الثاني.. والجمهور ينتقد عريسها

شاهد: الفلسطينية (عزة زعرور) تحتفل بزواجها الثاني.. والجمهور ينتقد عريسها

شاهد: ورطة لـ 18 من فاشينيستات الكويت.. اشتباه بغسيل أموال

شاهد: ورطة لـ 18 من فاشينيستات الكويت.. اشتباه بغسيل أموال

عربي

التعليم الأردنية: الطالب سيدفع٥٠ ديناراً من أجل التعلم عن بعد

التعليم الأردنية: الطالب سيدفع٥٠ ديناراً من أجل التعلم عن بعد

زعيم عراقي يتهم ترامب بنشر فيروس (كورونا) ويدعوه للخجل من نفسه

زعيم عراقي يتهم ترامب بنشر فيروس (كورونا) ويدعوه للخجل من نفسه

قطر تُسجل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بيوم واحد

قطر تُسجل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بيوم واحد

مصر تقرر إجراءات عاجلة لمواجهة &#34;منخفض التنين&#34;

مصر تقرر إجراءات عاجلة لمواجهة "منخفض التنين"