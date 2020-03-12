(كورونا إسرائيل).. المصابون يقتربون من حاجز المئة و100 ألف في الحجر الصحي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تشخيص عشرات الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) المستجد، حيث ارتفعت حصيلة المصابين إلى قرابة المئة إصابة، وسط توقعات بزيادة الأعداد.



وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل بلغ 97 حالة، وأن هناك توقعات بزيادة أعداد الإصابات.



وأوضحت (يديعوت)، أن الحكومة الإسرائيلية، منعت الفعاليات الجماهيرية، التي تشمل مشاركة أكثر من 100 شخص بنفس المكان، في إطار منع تفشي الفيروس.



وأكدت مصادر إسرائيلية، أن أكثر من 100 ألف إسرائيلي، يتواجدون الآن في العزل الصحي، بينهم 5000 تحت الفحص.



وأشارت الصحيفة إلى أن من المصابين، خمسة طلاب في المدارس الإسرائيلية، وأن هناك احتمالات لتأجيل العملية التعليمية، بالمنظومة الأكاديمية.