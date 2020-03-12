شؤون فلسطينية

الديمقراطية: نزع الخارجية الأميركية الصفة الوطنية عن المقدسيين تزوير وقح وعدوان صارخ

الديمقراطية: نزع الخارجية الأميركية الصفة الوطنية عن المقدسيين تزوير وقح وعدوان صارخ
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جملة الأكاذيب والتحريفات، التي حملها تقرير وزارة الخارجية في إدارة ترامب عن واقع حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة.

وقالت الجبهة، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن نزع صفة المواطنين الفلسطينيين المقدسيين عن أبناء القدس المحتلة، واعتبارهم مجرد سكان غير إسرائيليين، تحمل في طياته اعتداء صارخاً على الهوية الوطنية للمدينة المقدسة، وعلى هوية أبنائها، وانحيازاً لسلطات الاحتلال، وتكريساً للعدوان الإسرائيلي الدائم، المتمثل في احتلال المدينة، والعمل على تهويدها وطمس معالمها الوطنية، ومصادرة مقدساتها الوطنية المسيحية والمسلمة".

وأضافت الجبهة: "إن هذا التزوير الفاقع للواقع، يأتي استكمالاً لسياسة ترامب التي كانت قد نزعت عن المناطق الفلسطينية تحت الاحتلال، صيغتها المحتلة، كما نزعت عن الجولان العربي السوري صيغته أيضاً محتلاً".

ووصفت كل هذا بأنه تحت السيطرة الإسرائيلية في محاولة لإسباغ الشرعية العدوانية على الاحتلال الإسرائيلي، تحت ذريعة الاعتراف بالواقع.

وقالت الجبهة: "إن الواقع الذي تعيشه الضفة الفلسطينية وفي القلب منها مدينة القدس، وقطاع غزة، والجولان العربي السوري، ومزارع شبعا، وتلال كفر شوبا، كما تقره الشرعية الدولية، يؤكد انها مناطق فلسطينية وسورية ولبنانية محتلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقد صدرت سلسلة من القرارات الشرعية تدين هذا الاحتلال، وتدعو لانسحابه إلى حدود 4 حزيران 1967، كما تعترف بالهوية اللبنانية لمزارع شبعا وتلال كفر شوبا، والهوية السورية للجولان المحتل، والهوية الوطنية الفلسطينية للضفة الفلسطينية، وفي القلب منها مدينة القدس، وقطاع غزة".

وسخرت الجبهة من التوضيحات المنسوبة إلى الناطق باسم الخارجية الأميركية، والتي يحرم فيها الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، وينكر وجود الدولة الفلسطينية العضو المراقب في الأمم المتحدة بقرار صوتت لصالحه 139 دولة من دول المجتمع الدولي.

كما سخرت من أن تكون الولايات المتحدة هي المعنية بأن ترصد واقع حقوق الإنسان في العالم، وهي في مقدمة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، وتنكرها، كما تنكر قرارات الشرعية والقوانين والمعايير الدولية لحل قضايا الصراع في مناطق العالم، ومنها القضية الفلسطينية التي تعمل إدارة ترامب، عبر خطة ترامب-نتنياهوعلى تصفيتها، وتصفية الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وختمت الجبهة بيانها، مؤكدة أن مقدسية أهلنا في القدس، والهوية الوطنية والقومية الفلسطينية لأرضنا وشعبنا وقدسنا، هي الواقع الثابت، ولن يغير هذا الواقع، لا إجراءات حكومة دولة الاحتلال ولا تقارير الإدارة الأميركية الحافلة بكل عناصر وأدوات التزوير الوقح.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات ومداهمات في القدس والضفة

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات ومداهمات في القدس والضفة

ارتفاع عدد شهداء حريق النصيرات إلى 16

ارتفاع عدد شهداء حريق النصيرات إلى 16

غازي حمد: رفع قيمة مساعدات حريق النصيرات إلى 10 آلاف دولار لكل أسرة شهيد

غازي حمد: رفع قيمة مساعدات حريق النصيرات إلى 10 آلاف دولار لكل أسرة شهيد

سعر جديد.. الدولار يُواصل صعوده أمام الشيكل

سعر جديد.. الدولار يُواصل صعوده أمام الشيكل

الدفاع المدني يُحذّر من المنخفض الجوي

الدفاع المدني يُحذّر من المنخفض الجوي

مُنخفض &#34;التنين&#34; يضرب الأراضي الفلسطينية اليوم

مُنخفض "التنين" يضرب الأراضي الفلسطينية اليوم

&#34;الديمقراطية&#34;: نزع الخارجية الأميركية الصفة الوطنية عن المقدسيين تزوير وقح وعدوان صارخ

"الديمقراطية": نزع الخارجية الأميركية الصفة الوطنية عن المقدسيين تزوير وقح وعدوان صارخ

كميل يقرر إغلاق المطاعم في محافظة سلفيت بسبب (كورونا)

كميل يقرر إغلاق المطاعم في محافظة سلفيت بسبب (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أشياء سقطت من السماء

أشياء سقطت من السماء

شؤون فلسطينية

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات ومداهمات في القدس والضفة

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات ومداهمات في القدس والضفة

الديمقراطية: نزع الخارجية الأميركية الصفة الوطنية عن المقدسيين تزوير وقح وعدوان صارخ

الديمقراطية: نزع الخارجية الأميركية الصفة الوطنية عن المقدسيين تزوير وقح وعدوان صارخ

&#34;الديمقراطية&#34;: نزع الخارجية الأميركية الصفة الوطنية عن المقدسيين تزوير وقح وعدوان صارخ

"الديمقراطية": نزع الخارجية الأميركية الصفة الوطنية عن المقدسيين تزوير وقح وعدوان صارخ

كميل يقرر إغلاق المطاعم في محافظة سلفيت بسبب (كورونا)

كميل يقرر إغلاق المطاعم في محافظة سلفيت بسبب (كورونا)

عشراوي للإدارة الأمريكية: الشعب الفلسطيني بالقدس صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان

عشراوي للإدارة الأمريكية: الشعب الفلسطيني بالقدس صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان

المالكي رداً على تقرير أمريكي: السيادة بالقدس دائمة لدولة فلسطين وقيادتها

المالكي رداً على تقرير أمريكي: السيادة بالقدس دائمة لدولة فلسطين وقيادتها

مقتل شاب غربي نابلس والشرطة والنيابة تحققان بالحادثة

مقتل شاب غربي نابلس والشرطة والنيابة تحققان بالحادثة

شاهد: الرئيس عباس يُهاتف محافظ رام الله على الهواء مباشرة

شاهد: الرئيس عباس يُهاتف محافظ رام الله على الهواء مباشرة

منوعات

شاهد: الفنانون وكورونا.. مغنية تؤجل زفافها وأخرى تخضع لجلسة تصوير بـ&#34;الكمامة&#34;

شاهد: الفنانون وكورونا.. مغنية تؤجل زفافها وأخرى تخضع لجلسة تصوير بـ"الكمامة"

شاهد: ماغي بوغصن تعقم المقاعد في المطار والطائرة :&#34;الوسواس دبحي&#34;

شاهد: ماغي بوغصن تعقم المقاعد في المطار والطائرة :"الوسواس دبحي"

بعد نفيها المتكرر.. إلهان عمر تعلن زواجها من عشيقها

بعد نفيها المتكرر.. إلهان عمر تعلن زواجها من عشيقها

&#34;جوهرة&#34; تشتم مروجي شائعة زواجها وتصرح: &#34;اكره كل الرجال&#34;

"جوهرة" تشتم مروجي شائعة زواجها وتصرح: "اكره كل الرجال"

شاهد: &#34;مي سليم&#34; تثير الجدل بمقطع فيديو تظهر فيه كالرجال

شاهد: "مي سليم" تثير الجدل بمقطع فيديو تظهر فيه كالرجال

(توم هانكس) وزوجته ينضمان لقائمة المشاهير المصابين بكورونا

(توم هانكس) وزوجته ينضمان لقائمة المشاهير المصابين بكورونا

شيرين عبد الوهاب تضع نادين نجيم في ورطة بسبب حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تضع نادين نجيم في ورطة بسبب حسام حبيب

شاهد: كويتي يمشط شعر &#34;فاشينستا&#34; وهي تستعرض جسدها..ومغردون يصفونه بالفاضح

شاهد: كويتي يمشط شعر "فاشينستا" وهي تستعرض جسدها..ومغردون يصفونه بالفاضح

شاهد: الفلسطينية (عزة زعرور) تحتفل بزواجها الثاني.. والجمهور ينتقد عريسها

شاهد: الفلسطينية (عزة زعرور) تحتفل بزواجها الثاني.. والجمهور ينتقد عريسها

شاهد: ورطة لـ 18 من فاشينيستات الكويت.. اشتباه بغسيل أموال

شاهد: ورطة لـ 18 من فاشينيستات الكويت.. اشتباه بغسيل أموال

عربي

التعليم الأردنية: الطالب سيدفع٥٠ ديناراً من أجل التعلم عن بعد

التعليم الأردنية: الطالب سيدفع٥٠ ديناراً من أجل التعلم عن بعد

زعيم عراقي يتهم ترامب بنشر فيروس (كورونا) ويدعوه للخجل من نفسه

زعيم عراقي يتهم ترامب بنشر فيروس (كورونا) ويدعوه للخجل من نفسه

قطر تُسجل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بيوم واحد

قطر تُسجل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بيوم واحد

مصر تقرر إجراءات عاجلة لمواجهة &#34;منخفض التنين&#34;

مصر تقرر إجراءات عاجلة لمواجهة "منخفض التنين"