ارتفاع عدد شهداء حريق النصيرات إلى 16

حادث النصيرات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفع عدد شهداء حريق النصيرات، إلى 16 شهيدًا بعد الإعلان عن استشهاد الشاب محمد الشاعر، صباح اليوم الخميس.



وقالت وزارة الصحة بغزة: "استشهد المواطن محمد الشاعر (20 عامًا) في مستشفى النجاح بنابلس، متأثراً بإصابته خلال حريق النصيرات؛ ليرتفع عدد شهداء الحادث الأليم إلى 16 شهيدًا".



وكان حريق هائل، قد اندلع في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، الخميس الماضي، أدى لاستشهاد 16 مواطنًا، وإصابة حوالي 60 آخرين، بينهم إصابات خطيرة.