غازي حمد: رفع قيمة مساعدات حريق النصيرات إلى 10 آلاف دولار لكل أسرة شهيد

حادث النصيرات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أكد غازي حمد، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أن لجنة المتابعة الحكومية بغزة، رفعت قيمة المساعدات المقدمة لشهداء حريق النصيرات إلى 10 آلاف دولار لأسرة كل شهيد.



وأضاف حمد، وفق ما نقلت عنه وكالة (الرأي): "كما تم رفع المساعدات المقدمة للمصابين (إصابات خطيرة) في الحريق إلى 10 آلاف دولار أيضًا، وذلك بناء على التقارير الرسمية لوزارة الصحة".



وكان حريق هائل، قد اندلع في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، الخميس الماضي، أدى لاستشهاد 16 مواطنًا، وإصابة حوالي 60 آخرين، بينهم إصابات خطيرة.