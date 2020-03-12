الدفاع المدني يُحذّر من المنخفض الجوي

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رام الله - دنيا الوطن

علّق الدفاع المدني الفلسطيني، على المنخفض الجوي، الذي يبدأ بضرب المنطقة والأراضي الفلسطينية، اليوم الخميس، حيث أصدر عدة تحذيرات للمواطنين للتعامل مع هذا المنخفض.



وقال الدفاع المدني، في تصريح وصل "دنيا الوطن": إنه "استناداً لقراءات دائرة الأرصاد الجوية، والتي تتحدث عن منخفض جوي ماطر وعاصف بالرياح، والتي تصل سرعتها في وقت ذروتها 100كم/ساعة، وتشكل للضباب من مساء الخميس حتى صباح الأحد؛ يحذر الدفاع المدني المواطنين بضرورة التعامل بجدية مع هذا المنخفض".



ودعا الدفاع المدني لاتباع هذه التحذيرات، حيث إن سرعة الرياح تصل إلى 100كم/ساعة؛ لذلك لا بد من تفقد كل ما هو عرضة للتطاير على أسطح المنازل، وعلى المزارعين تثبيت البيوت البلاستيكية؛ للحد من الخسائر بالمزروعات، والحذر من لوحات الإعلانات الكبيرة على مداخل المدن والبلدات.



وأضاف الدفاع المدني: "سيكون هنالك أمطار غزيرة لا بد من توخي الحذر من تشكل السيول وانغمار المناطق المنخفضة بالمياه، كما أن تشكل الضباب، وهنا على الإخوة السائقين ضرورة التزام السياقة الآمنة، والسرعة المناسبة لمدى الرؤية، وتفقد وتشغيل أضواء الضباب".