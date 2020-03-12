شؤون فلسطينية

مُنخفض "التنين" يضرب الأراضي الفلسطينية اليوم

مُنخفض "التنين" يضرب الأراضي الفلسطينية اليوم
رام الله - دنيا الوطن
يبدأ اليوم الخميس، المنخفض الجوي، الذي أطلق عليه "التنين" بالدخول إلى المنطقة، حيث يسبقه ارتفاع على درجات الحرارة خلال ساعات نهار اليوم، وتسود أجواء شبه خماسينية، قبل أن تنخفض درجات الحرارة لاحقاً بشكل ملموس، مع تساقط الأمطار الغزيرة، وهبوب الرياح الشديدة، التي قد تصل في بعض هباتها في بعض القمم العالية إلى 115 كم/ ساعة.

ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتتأثر البلاد تدريجياً بمنخفض جوي عميق؛ لذا يكون الجو عاصفاً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار، تكون غزيرة، خاصة فوق المناطق الجنوبية، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما الليلة، فيزداد تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق؛ لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وعاصفاً وماطراً وبارداً، والأمطار تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات لحوالي 100كم/ساعة.

وغدًا الجمعة، تتأثر البلاد بالكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي العميق؛ لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وعاصفاً وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الجو مغبراً أحياناً، ويتوقع سقوط زخات من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائج.

أما يوم السبت، فيستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق، والكتله الهوائية الباردة؛ لذا يبقى الجو غائماً جزئياً إلى غائم وعاصفاً وبارداً إلى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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