النواب الأمريكي يتجه نحو الحد من صلاحيات ترامب لإعلان الحرب على إيران

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رام الله - دنيا الوطن

اتخذ مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، خطوة جديدة نحو الحد من صلاحيات رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، في إعلان الحرب على إيران.



وصادق مجلس النواب على وثيقة تسمح بإطلاق مناقشة فورية لمشروع القانون الخاص بالحد من صلاحيات ترامب في مجال إعلان الحرب على إيران، وفق (روسيا اليوم).



ويأتي هذا الإجراء بعد أن تم تبني هذا التشريع في مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يمثل الجمهوريون أغلبية فيه، ما شكل رسالة إلى ترامب مفادها، بأن أعضاء حزبه أيضا، لا يؤيدون سياساته تجاه إيران.



ومن المرجح أن يوافق مجلس النواب، الذي يمثل المشرعون الديمقراطيون فيه أغلبية، على إقرار هذه الوثيقة، فيما يتوقع أن يستخدم الرئيس الأمريكي بعد ذلك حق الفيتو ضدها.



وينص التشريع على أن يوقف ترامب كل الإجراءات العدائية الموجهة ضد إيران دون توجيه خاص من قبل الكونغرس، لكن الوثيقة تشير مع ذلك إلى ضرورة عدم تفسير التشريع كعرقلة أمام ممارسة الولايات المتحدة الحق في الدفاع عن ذاتها.