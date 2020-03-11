عشراوي للإدارة الأمريكية: الشعب الفلسطيني بالقدس صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان



ولفتت الى ان إقصاء سكان الأرض الأصليين وشطبهم يأتي في سياق استكمال ترجمة الخطة الامريكية على ارض الواقع وتعزيز سياسات اليمين الاسرائيلي المتطرف القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري والسرقة والكذب والتزوير، وترسيخ نهج النظم الأصولية المسيحية الصهيونية الشعبوية والعنصرية، التي تعمل بشكل مدروس على إضعاف النظام العالمي، وخرق القانون الدولي وحقوق الانسان الفلسطيني.



واكدت عشراوي في ختام بيانها على ان محاولات الادارة الامريكية والاحتلال الاسرائيلي إلغاء الوجود الفلسطيني، عبثية لن تمر، وسيبقى الشعب الفلسطيني في القدس صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان.

جاءت تصريحاتها هذه ردا على التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والذي استبدلت فيه تعريف المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة إلى صفة "المقيمين العرب".