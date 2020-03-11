شؤون فلسطينية

عشراوي للإدارة الأمريكية: الشعب الفلسطيني بالقدس صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان

عشراوي للإدارة الأمريكية: الشعب الفلسطيني بالقدس صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان
حنان عشراوي
رام الله - دنيا الوطن
قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د.حنان عشراوي: "إن الإدارة الأمريكية واهمة ان اعتقدت أنه من خلال محو كلمة فلسطينيين يمكنها أن تقضي علينا أو على هويتنا وحقوقنا وتاريخنا في القدس". 

جاءت تصريحاتها هذه ردا على التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والذي استبدلت فيه تعريف المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة إلى صفة "المقيمين العرب".
 
ولفتت الى ان إقصاء سكان الأرض الأصليين وشطبهم يأتي في سياق استكمال ترجمة الخطة الامريكية على ارض الواقع وتعزيز سياسات اليمين الاسرائيلي المتطرف القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري والسرقة والكذب والتزوير، وترسيخ نهج النظم الأصولية المسيحية الصهيونية الشعبوية والعنصرية، التي تعمل بشكل مدروس على إضعاف النظام العالمي، وخرق القانون الدولي وحقوق الانسان الفلسطيني.

واكدت عشراوي في ختام بيانها على ان محاولات الادارة الامريكية والاحتلال الاسرائيلي إلغاء الوجود الفلسطيني، عبثية لن تمر، وسيبقى الشعب الفلسطيني في القدس صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان.

أخبار ذات صلة

&#34;الديمقراطية&#34;: نزع الخارجية الأميركية الصفة الوطنية عن المقدسيين تزوير وقح وعدوان صارخ

"الديمقراطية": نزع الخارجية الأميركية الصفة الوطنية عن المقدسيين تزوير وقح وعدوان صارخ

كميل يقرر إغلاق المطاعم في محافظة سلفيت بسبب (كورونا)

كميل يقرر إغلاق المطاعم في محافظة سلفيت بسبب (كورونا)

المالكي رداً على تقرير أمريكي: السيادة بالقدس دائمة لدولة فلسطين وقيادتها

المالكي رداً على تقرير أمريكي: السيادة بالقدس دائمة لدولة فلسطين وقيادتها

مقتل شاب غربي نابلس والشرطة والنيابة تحققان بالحادثة

مقتل شاب غربي نابلس والشرطة والنيابة تحققان بالحادثة

الشؤون الصحية: استطعنا حصر منطقة وباء فيروس (كورونا) في بيت لحم

الشؤون الصحية: استطعنا حصر منطقة وباء فيروس (كورونا) في بيت لحم

محافظ قلقيلية ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع العنقود الزراعي

محافظ قلقيلية ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع العنقود الزراعي

نقابة المحامين توضح طبيعة عمل المحاكم بغزة خلال فترة الطوارئ

نقابة المحامين توضح طبيعة عمل المحاكم بغزة خلال فترة الطوارئ

&#34;الشعبية&#34; تشيد بالدور البطولي لأبناء شعبنا في &#34;بلدة بيتا&#34; وتحيي السواعد المقاوِمة

"الشعبية" تشيد بالدور البطولي لأبناء شعبنا في "بلدة بيتا" وتحيي السواعد المقاوِمة

التعليقات

الدنيا حكايات

أشياء سقطت من السماء

أشياء سقطت من السماء

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34;: نزع الخارجية الأميركية الصفة الوطنية عن المقدسيين تزوير وقح وعدوان صارخ

"الديمقراطية": نزع الخارجية الأميركية الصفة الوطنية عن المقدسيين تزوير وقح وعدوان صارخ

كميل يقرر إغلاق المطاعم في محافظة سلفيت بسبب (كورونا)

كميل يقرر إغلاق المطاعم في محافظة سلفيت بسبب (كورونا)

عشراوي للإدارة الأمريكية: الشعب الفلسطيني بالقدس صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان

عشراوي للإدارة الأمريكية: الشعب الفلسطيني بالقدس صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان

المالكي رداً على تقرير أمريكي: السيادة بالقدس دائمة لدولة فلسطين وقيادتها

المالكي رداً على تقرير أمريكي: السيادة بالقدس دائمة لدولة فلسطين وقيادتها

محافظ قلقيلية ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع العنقود الزراعي

محافظ قلقيلية ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع العنقود الزراعي

&#34;الشعبية&#34; تشيد بالدور البطولي لأبناء شعبنا في &#34;بلدة بيتا&#34; وتحيي السواعد المقاوِمة

"الشعبية" تشيد بالدور البطولي لأبناء شعبنا في "بلدة بيتا" وتحيي السواعد المقاوِمة

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعلق على استشهاد فتى برصاص الاحتلال في نابلس

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعلق على استشهاد فتى برصاص الاحتلال في نابلس

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية تصدر بياناً بشأن حالة الطوارئ

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية تصدر بياناً بشأن حالة الطوارئ

منوعات

شيرين عبد الوهاب تضع نادين نجيم في ورطة بسبب حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تضع نادين نجيم في ورطة بسبب حسام حبيب

شاهد: كويتي يمشط شعر &#34;فاشينستا&#34; وهي تستعرض جسدها..ومغردون يصفونه بالفاضح

شاهد: كويتي يمشط شعر "فاشينستا" وهي تستعرض جسدها..ومغردون يصفونه بالفاضح

شاهد: الفلسطينية (عزة زعرور) تحتفل بزواجها الثاني.. والجمهور ينتقد عريسها

شاهد: الفلسطينية (عزة زعرور) تحتفل بزواجها الثاني.. والجمهور ينتقد عريسها

شاهد: ورطة لـ 18 من فاشينيستات الكويت.. اشتباه بغسيل أموال

شاهد: ورطة لـ 18 من فاشينيستات الكويت.. اشتباه بغسيل أموال

صور: ممثل كويتي يثير الجدل بظهوره شبه عاري على السرير

صور: ممثل كويتي يثير الجدل بظهوره شبه عاري على السرير

شاهد: بـ&#34;تمارين رياضية&#34; ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

شاهد: بـ"تمارين رياضية" ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

شاهد: خطوبة عمر كمال وجوهرة حقيقة أم شائعة؟

شاهد: خطوبة عمر كمال وجوهرة حقيقة أم شائعة؟

شاهد: هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة.. ترقص وتغني بعيد ميلادها الـ 48

شاهد: هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة.. ترقص وتغني بعيد ميلادها الـ 48

عمرو سعد وفيفي عبده بالكمامة: &#34;الحفلة التنكورونا&#34;

عمرو سعد وفيفي عبده بالكمامة: "الحفلة التنكورونا"

شاهد: داليدا خليل تغني &#34;غسل ايدك يا قمر&#34;

شاهد: داليدا خليل تغني "غسل ايدك يا قمر"

عربي

التعليم الأردنية: الطالب سيدفع٥٠ ديناراً من أجل التعلم عن بعد

التعليم الأردنية: الطالب سيدفع٥٠ ديناراً من أجل التعلم عن بعد

زعيم عراقي يتهم ترامب بنشر فيروس (كورونا) ويدعوه للخجل من نفسه

زعيم عراقي يتهم ترامب بنشر فيروس (كورونا) ويدعوه للخجل من نفسه

قطر تُسجل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بيوم واحد

قطر تُسجل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بيوم واحد

مصر تقرر إجراءات عاجلة لمواجهة &#34;منخفض التنين&#34;

مصر تقرر إجراءات عاجلة لمواجهة "منخفض التنين"