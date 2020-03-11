محافظ قلقيلية ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع العنقود الزراعي

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت لجنة الأمن والسلامة في محافظة خان يونس اليوم ثلاث نقاط لتوزيع الغاز المنزلي تبين عدم مطابقتها لشروط السلامة والأمن واستمرار عملها قد يؤدي إلى حدوث كارثة مأساوية في حال حدوث خلل طارئ بداخل تلك النقاط قد يودي بحياة

الأبرياء.



وقالت اللجنة في بيان لها صدر عنها اليوم، أن جولات التفيش الرقابية التي انطلقت أمس الأول بمشاركة فريق التفتيش الصحي في بلدية خانيونس ، ووزارة العمل، ودائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة الفلسطينية، ووزارة الاقتصاد الوطني، وجهاز الدفاع المدني، ومباحث التموين، لمتابعة عمل نقاط توزيع الغاز المنزلي، قد جابت مجموعة من الأحياء والمناطق للتفتيش والتدقيق على عمل نقاط توزيع الغاز المنزلي وبعض المخابز.



وأشارت اللجنة إلى أنه قد تم زيارة خمسة نقاط في مناطق مختلفة حيث تبين وجود مخالفات خطيرة في ثلاث منها، وقد تم إغلاقها فوراً وتحرير محاضر الضبط والإغلاق بحقها، إلى جانب تحويل أصحابها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية الصارمة بحق أصحابها، وكذلك بحق كل من تسول له نفسه العبث بأرواح شعبنا ومقدراته.



وأكدت اللجنة على مضيها قدما في حملاتها وجولاتها الرقابية من أجل الحفاظ على حياة أبناء شعبنا وسلامته، وعدم السماح بوجود أي منشأة أو نقطة بيع أو مركز للتوزيع يوجد به مخالفات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.