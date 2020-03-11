شاهد: مقتل أمريكيين وبريطاني بهجوم صاروخي في العراق

قال مسؤولان أمريكيان اثنان، لوكالة (رويترز) للأنباء، إن المعطيات الأولية تشير إلى مقتل ثلاثة أشخاص جراء الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي العراقي، بينهم أمريكيان وبريطاني.وأوضح المسؤولان، وفق الوكالة، أن المعلومات الأولية حول حصيلة ضحايا الهجوم، تفيد بمقتل عسكريين أمريكيين اثنين وبريطاني من قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، وإصابة 12 عنصرا آخرين، لكنهما لفتا إلى أن هذه المعطيات قد تتغير لاحقا.