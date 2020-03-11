عربي

شاهد: مقتل أمريكيين وبريطاني بهجوم صاروخي في العراق

شاهد: مقتل أمريكيين وبريطاني بهجوم صاروخي في العراق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولان أمريكيان اثنان، لوكالة (رويترز) للأنباء، إن المعطيات الأولية تشير إلى مقتل ثلاثة أشخاص جراء الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي العراقي، بينهم أمريكيان وبريطاني.

وأوضح المسؤولان، وفق الوكالة، أن المعلومات الأولية حول حصيلة ضحايا الهجوم، تفيد بمقتل عسكريين أمريكيين اثنين وبريطاني من قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، وإصابة 12 عنصرا آخرين، لكنهما لفتا إلى أن هذه المعطيات قد تتغير لاحقا.

 


أخبار ذات صلة

التعليم الأردنية: الطالب سيدفع٥٠ ديناراً من أجل التعلم عن بعد

التعليم الأردنية: الطالب سيدفع٥٠ ديناراً من أجل التعلم عن بعد

زعيم عراقي يتهم ترامب بنشر فيروس (كورونا) ويدعوه للخجل من نفسه

زعيم عراقي يتهم ترامب بنشر فيروس (كورونا) ويدعوه للخجل من نفسه

قطر تُسجل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بيوم واحد

قطر تُسجل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بيوم واحد

مصر تقرر إجراءات عاجلة لمواجهة &#34;منخفض التنين&#34;

مصر تقرر إجراءات عاجلة لمواجهة "منخفض التنين"

بينهم أجانب.. السودان تُعلن توقيف مشتبه بهم بمحاولة اغتيال حمدوك

بينهم أجانب.. السودان تُعلن توقيف مشتبه بهم بمحاولة اغتيال حمدوك

البحرين تُسجّل 77 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

البحرين تُسجّل 77 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: 79 حالة في الحجر الصحي بسبب فيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: 79 حالة في الحجر الصحي بسبب فيروس (كورونا)

وزير أردني: رئيس الحكومة عمر الرزاز مُصاب بمرض مُعدٍ

وزير أردني: رئيس الحكومة عمر الرزاز مُصاب بمرض مُعدٍ

التعليقات

الدنيا حكايات

أشياء سقطت من السماء

أشياء سقطت من السماء

شؤون فلسطينية

كميل يقرر إغلاق المطاعم في محافظة سلفيت بسبب (كورونا)

كميل يقرر إغلاق المطاعم في محافظة سلفيت بسبب (كورونا)

عشراوي للإدارة الأمريكية: الشعب الفلسطيني بالقدس صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان

عشراوي للإدارة الأمريكية: الشعب الفلسطيني بالقدس صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان

المالكي رداً على تقرير أمريكي: السيادة بالقدس دائمة لدولة فلسطين وقيادتها

المالكي رداً على تقرير أمريكي: السيادة بالقدس دائمة لدولة فلسطين وقيادتها

محافظ قلقيلية ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع العنقود الزراعي

محافظ قلقيلية ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع العنقود الزراعي

&#34;الشعبية&#34; تشيد بالدور البطولي لأبناء شعبنا في &#34;بلدة بيتا&#34; وتحيي السواعد المقاوِمة

"الشعبية" تشيد بالدور البطولي لأبناء شعبنا في "بلدة بيتا" وتحيي السواعد المقاوِمة

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعلق على استشهاد فتى برصاص الاحتلال في نابلس

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعلق على استشهاد فتى برصاص الاحتلال في نابلس

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية تصدر بياناً بشأن حالة الطوارئ

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية تصدر بياناً بشأن حالة الطوارئ

ملحم: جميع العينات ببلدة حزما سلبية وخالية من فيروس (كورونا)

ملحم: جميع العينات ببلدة حزما سلبية وخالية من فيروس (كورونا)

منوعات

شيرين عبد الوهاب تضع نادين نجيم في ورطة بسبب حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تضع نادين نجيم في ورطة بسبب حسام حبيب

شاهد: كويتي يمشط شعر &#34;فاشينستا&#34; وهي تستعرض جسدها..ومغردون يصفونه بالفاضح

شاهد: كويتي يمشط شعر "فاشينستا" وهي تستعرض جسدها..ومغردون يصفونه بالفاضح

شاهد: الفلسطينية (عزة زعرور) تحتفل بزواجها الثاني.. والجمهور ينتقد عريسها

شاهد: الفلسطينية (عزة زعرور) تحتفل بزواجها الثاني.. والجمهور ينتقد عريسها

شاهد: ورطة لـ 18 من فاشينيستات الكويت.. اشتباه بغسيل أموال

شاهد: ورطة لـ 18 من فاشينيستات الكويت.. اشتباه بغسيل أموال

صور: ممثل كويتي يثير الجدل بظهوره شبه عاري على السرير

صور: ممثل كويتي يثير الجدل بظهوره شبه عاري على السرير

شاهد: بـ&#34;تمارين رياضية&#34; ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

شاهد: بـ"تمارين رياضية" ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

شاهد: خطوبة عمر كمال وجوهرة حقيقة أم شائعة؟

شاهد: خطوبة عمر كمال وجوهرة حقيقة أم شائعة؟

شاهد: هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة.. ترقص وتغني بعيد ميلادها الـ 48

شاهد: هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة.. ترقص وتغني بعيد ميلادها الـ 48

عمرو سعد وفيفي عبده بالكمامة: &#34;الحفلة التنكورونا&#34;

عمرو سعد وفيفي عبده بالكمامة: "الحفلة التنكورونا"

شاهد: داليدا خليل تغني &#34;غسل ايدك يا قمر&#34;

شاهد: داليدا خليل تغني "غسل ايدك يا قمر"

عربي

التعليم الأردنية: الطالب سيدفع٥٠ ديناراً من أجل التعلم عن بعد

التعليم الأردنية: الطالب سيدفع٥٠ ديناراً من أجل التعلم عن بعد

زعيم عراقي يتهم ترامب بنشر فيروس (كورونا) ويدعوه للخجل من نفسه

زعيم عراقي يتهم ترامب بنشر فيروس (كورونا) ويدعوه للخجل من نفسه

قطر تُسجل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بيوم واحد

قطر تُسجل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بيوم واحد

مصر تقرر إجراءات عاجلة لمواجهة &#34;منخفض التنين&#34;

مصر تقرر إجراءات عاجلة لمواجهة "منخفض التنين"