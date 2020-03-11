نقابة المحامين توضح طبيعة عمل المحاكم بغزة خلال فترة الطوارئ

أصدرت نقابة المحاميين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن طبيعة العمل في محاكم القطاع، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:



إلحاقا بالإعلان الخاص حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كارونا واعلان حالة الطوارئ مدة 30 يوم وتخويل دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك.





قرر مجلس نقابة المحامين مركز غزة تعليق العمل أمام جميع المحاكم اعتبارا من تاريخه وحتى مساء يوم الإثنين الموافق 23/3/2020م باستثناء طلبات الكفالة والقضايا الجزائية الخاصة بجرائم القتل .





ونهيب بكافة الزميلات والزملاء الالتزام بما جاء فيه حرصًا على سلامة وصحة الجميع.



رام الله - دنيا الوطن