شؤون فلسطينية

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية تصدر بياناً بشأن حالة الطوارئ

كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية تصدر بياناً بشأن حالة الطوارئ
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجلس إدارة كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية  والتطبيقية اليوم بياناً، بشأن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا).

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

في ظل حالة الطوارئ السارية وفقاً للمرسوم الرئاسي الصادر عن فخامة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" وما تبعه من تعليمات الحكومة والتي أعلنها دولة رئيس الوزراء بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات، واستكمالاً لخطة وإجراءات الطوارئ التي اتخذتها الكلية بعد إعلانها عن تعليق الدوام الأكاديمي والإداري اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7/3/2020، وانطلاقاً من الحرص على سلامة أبنائنا الطلبة والعاملين والصحة المجتمعية بشكل عام، وحرصاً على ضمان استمرار الخدمات المختلفة للطلبة خلال حالة الطوارئ، فقد اجتمع مجلس الكلية اليوم الأربعاء 11/3/2020م في جلسة طارئة لمناقشة هذا الموضوع، واتخذ القرارات الآتية:

1- التأكيد مجدداً على التزام الكلية بالمرسوم الرئاسي بخصوص حالة الطوارئ وتعليمات الحكومة الفلسطينية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص.

2- تشكيل لجنة عليا برئاسة القائم بأعمال عميد الكلية للمتابعة والاشراف على عمل اللجان الفرعية المتخصصة التي تم تشكيلها لإدارة الأزمة خلال فترة الطوارئ.

3- التوجه نحو تفعيل وتنشيط التعليم عن بُعد وتوظيف كافة وسائل التكنولوجيا المتاحة للتواصل مع الطلبة خلال فترة الأزمة.

4- إذا لم يطرأ أية تطورات – غير متوقعة- ستبدأ اللجان المختصة بتدريب الطلبة ابتداءً من الأسبوع القادم على آلية استخدام والتعامل مع وسائل التعليم الإلكتروني.

5- تضع الكلية كافة امكانياتها الأكاديمية واللوجستية لخدمة مجتمعنا وأبناء شعبنا والمساهمة بكل الإمكانيات المتاحة للتغلب على الأزمة الناجمة عن انتشار مرض كورونا.

6- تهيب إدارة الكلية بجميع الطلبة التواصل مع دائرة شئون الطلبة للحصول على الخدمات الإدارية التي يرغبونها عبر الوسائل الإلكترونية.

7- سيتم الإعلان عبر موقع الكلية وصفحاتها الإلكترونية عن أية مستجدات تتخذها لجان الطوارئ في الكلية كل حسب اختصاصه.

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