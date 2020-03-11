اتحاد المُعلمين: العاملون بقطاع غزة ملتزمون بقرار الرئيس عباس بشأن حالة الطوارئ

أصدر الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:



التزاما بقرار الرئيس محمود عباس وقرارات الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور محمد شتية وتعليمات وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور مروان عورتاني فإننا نؤكد على التزام جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم والمديريات والمدارس في قطاع غزة بقرار الرئيس بإعلان حالة الطواريء في فلسطين وعدم الالتزام باي قرار من اي مصدر آخر الشرعية الفلسطينية واحدة والقرار الفلسطيني واحد





رام الله - دنيا الوطن