الشرطة بغزة: استدعينا مواطناً بتهمة ترويج الشائعات حول فيروس (كورونا)

قال الناطق باسم الشرطة في قطاع غزة، العقيد أيمن البطنيجي: إن الشرطة، استدعت اظهر اليوم، مواطناً من شمال قطاع غزة، على خلفية قيامه بترويج شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بمعلومات كاذبة، حول حالات إصابة بفيروس (كورونا) في غزة.





وأضاف البطنيجي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "أُخلي سبيل المواطن بعد توقيعه على تعهد بعدم تكرار ذلك، ندعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية، والالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص".





وتابع البطنيجي: "لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي الشائعات".





رام الله - دنيا الوطن