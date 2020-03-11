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دولي

هآرتس: معهد إسرائيلي سيُلعن خلال أيام عن تطوير لقاح لفيروس (كورونا)

هآرتس: معهد إسرائيلي سيُلعن خلال أيام عن تطوير لقاح لفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن مصادر في جهاز الصحة الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن المعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية، سيعلن خلال الأيام المقبلة عن تطوير لقاح لفيروس (كورونا) المستجد.

وفقاً للمصادر، فإن علماء المعهد الواقع في (نتسيونا) حققوا مؤخراً اختراقات كبيرة في فهم الآلية البيولوجية، وخصائص الفيروس، بما في ذلك القدرات التشخيصية والأجسام المضادة لعلاج المصابين، وتطوير اللقاحات.

يشار إلى أن عملية التطوير، تتطلب سلسلة من الاختبارات والتجارب التي قد تستغرق عدة أشهر حتى سنة، قبل أن يتم الإعلان عن أن اللقاح فعال أو آمن للاستخدام.

وفي الحالة الطبيعية، يتم تطوير اللقاح عبر تجارب ودراسات غير سريرية على الحيوانات قبل أن يتم تدريجيًا نقل التجارب على مجموعات اختبار صغيرة، يتم توسيعها تدريجيًا، ويتم ذلك من خلال تشخيص الآثار الجانبية بشكل كامل، وفهم تأثير اللقاح على مجموعات سكانية مختلفة.

وعلى الرغم من ذلك، رجّح الموقع، أن يتم تسريع عملية الموافقة على اعتماد اللقاح، وذلك في ظل حالة الهلع العالمية التي يتسبب بها انتشار الفيروس، واتساع رقعته بوتيرة سريعة، ما دفع منظمة الصحة العالمية للإعلان عن أن (كورونا) بات وباءً عالميًا.

ولفت الموقع إلى أن اكتشاف اللقاح الجديد، وتسريع إجراءات المصادقة عليه، يشكل أهمية كبيرة، نظراً للحاجة العالمية الملحة لتطعيم أكبر عدد ممكن من المجموعات السكانية المعرّضة لخطر الإصابة بمضاعفات وتسجيل حالات خطيرة من المصابين

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