ملحم: جميع العينات ببلدة حزما سلبية وخالية من فيروس (كورونا)

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، ظافر ملحم، إن كافة العينات، التي جرى أخذها من بلدة حزما للعاملين في متجر "رامي ليفي" كانت سلبية، أي خالية من فيروس (كورونا).



وأضاف ملحم، في لقاء بتلفزيون (فلسطين): "جميع العينات الأخيرة غير مصابة، وهناك عينات أخرى قيد الفحص، ولتعرف ما مدى جدوى الإجراءات الحكومية في منع تفشي الوباء، والتزام المواطنين انظر إلى ما يحدث في إيطاليا اليوم".







رام الله - دنيا الوطن