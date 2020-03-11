شؤون فلسطينية

البنك الإسلامي الفلسطيني يرفع سقف الإيداع عبر الصرافات الآلية لـ 4500 دولار

البنك الإسلامي الفلسطيني يرفع سقف الإيداع عبر الصرافات الآلية لـ 4500 دولار
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر البنك الإسلامي الفلسطيني، إعلاناً لعملائه، مساء اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه: 

حرصاً على سلامتك في ظل الأوضاع الراهنة، يمكنك الإيداع النقدي الفوري في حساباتك من خلال صرافاتنا الآلية، التي تدعم هذه الخدمة، والمنتشرة أمام فروعنا في مختلف محافظات الوطن، علماَ أن سقف الإيداع اليومي هو 4,500 دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.


 


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