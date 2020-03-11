البنك الإسلامي الفلسطيني يرفع سقف الإيداع عبر الصرافات الآلية لـ 4500 دولار

أصدر البنك الإسلامي الفلسطيني، إعلاناً لعملائه، مساء اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:

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