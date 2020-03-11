عريقات يُعلق على أنباء بوجود اتصالات فلسطينية مباشرة مع إدارة ترامب

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

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رام الله - دنيا الوطن

نفى د. صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الخبر الذي تناولته إحدى وسائل الإعلام، والمنسوب كذبًا وتلفيقًا لصحيفة (نيويورك تايمز)، حول وجود اتصالات مباشرة مع الإدارة الأمريكية.



واعتبر عريقات هذه الأكاذيب التحريضية، جزءاً من الحملة الشرسة، التى تتعرض لها القيادات الفلسطينية، منذ أن أعلن الرئيس محمود عباس، رفضه والقيادة والشعب الفلسطيني، لمؤامرة العصر.



وقد ورد أيضاً في نشرة إحدى وسائل الإعلام، ما نسبته إلى (نيويورك تايمز) أن عريقات، أعلن عن وجود حوار، وأنه تم التواصل بشكل رسمي من قبل الإدارة الأمريكية معنا للبدء بجولة مفاوضات جديدة بيننا وبين الجانب الإسرائيلي.



كما ورد، أن الرئيس محمود عباس، أبدى موافقة على البدء بجولة مفاوضات جديدة برعاية أمريكية، وأنه قد تم تشكيل لجنة للبدء بالمفاوضات برئاسة عريقات، وعضوية كل من حسين الشيخ ومحمد المدني، وعزام الأحمد.



كما أوردت النشرة، أن السفير الأميركي، ديفيد فريدمان، صرح عن وجود قنوات اتصال خلفية مع قيادات في السلطة الفلسطينية، كانت في إطار محاولة إحياء المفاوضات من جديد.