زعيم عراقي يتهم ترامب بنشر فيروس (كورونا) ويدعوه للخجل من نفسه

دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم ، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، متهماً إياه بالوقوف وراء انتشار فيروس (كورونا) الجديد أو ما بات يُعرف باسم (كوفيد- 19) في العالم، وخصوصا في الدول الأعداء لأمريكا على حد تعبيره.



وقال الصدر، عبر (تويتر): "استوقفني قول ترامب: نقوم بعمل عظيم ضد فيروس (كورونا)، والوضع كان سيصبح أسوأ لولا تدخلنا".. يا ترامب، أنت وأمثالك متهمون بنشر هذا المرض، ولا سيما أن أغلب من يعاني منه هم معارضون لأمريكا".



وتابع: "يا ترامب بالأمس، تدعي أن أمريكا قد أسقطت الإمبراطوريات العظيمة، وقمعت الإرهاب|، واليوم أنت تحارب فيروس لا يُرى بالعين المجردة، ألا تخجل من نفسك".