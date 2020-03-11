إصابة سيدة وشاب في اعتداء للمستوطنين في الخليل

مستوطنون

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رام الله - دنيا الوطن

أصيبت سيدة وشاب برضوض، مساء اليوم الأربعاء، إثر اعتداء المستوطنين عليهما، في منطقة وادي الحصين شرق الخليل.



وأفادت مصادر محلية، بأن سيدة في الثلاثينيات من العمر، والشاب مهند خلوي الجعبري، أصيبا برضوض، جراء اعتداء مجموعة متطرفة من المستوطنين عليهما، خلال هجوم على منازل المواطنين في منطقة وادي الحصين، المحاذية لمستوطنة (كريات أربع) المقامة على أراضي المواطنين، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).