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قطر تُسجل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بيوم واحد

قطر تُسجل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بيوم واحد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 238 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)، وفق ما أفادت صحيفة (الشرق). 

وحسب الصحيفة، فإن الحالات الجديدة في دولة قطر لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث، التي تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس يوم الأحد الماضي، ممن يقيمون بمجمع سكني واحد.

وأوضحت وزارة الصحة القطرية، أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها، هم من الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي، ضمن الإجراءات الاحترازية منذ اكتشاف إصابة الوافدين الثلاثة، الأمر الذي منع من مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع، ليصل بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 262 حالة، حتى الآن.

وأوضحت الوزارة القطرية، أنه من المرجّح ارتفاع عدد المصابين بالفيروس وسط المخالطين للمرضى الوافدين الذين تم الإعلان عنهم سابقاً، والخاضعين للحجر الصحي، داعية أفراد المجتمع إلى الاطمئنان، حيث إن كافة الحالات المعلنة تتمتع بحالة صحية جيدة، ويتلقون الرعاية الطبية بمركز الأمراض الانتقالية.

وقررت الحكومة القطرية، أمس الأول، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، خوفاً من تفشي عدوى (كورونا).

واتخذت قطر إجراءات لمنع انتشار الفيروس على أراضيها، حيث أجلت مواطنيها من إيران، كما فرضت قيوداً مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من مصر ودول أخرى، عبر نقاط وسيطة.

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