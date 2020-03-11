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دولي

قرار إسرائيلي بتشديد التدابير الاحترازية للتصدي لوباء (كورونا)

قرار إسرائيلي بتشديد التدابير الاحترازية للتصدي لوباء (كورونا)
مؤتمر صجفي في إسرائيل بشأن كورونا
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إنه تقرر مساء اليوم، تشديد التدابير الاحترازية؛ للتصدي لوباء (كورونا) في إسرائيل.

ومن بين هذه الإجراءات، حظر تجمهر أكثر من 100 شخص في مكان مغلق واحد، وحظر وصول الأشخاص إلى المستشفيات دون حاجة.

إلى ذلك، تقرر انتظام التعليم في رياض الأطفال والمدارس كالمعتاد مع احتمال تعطيل الدراسة في مؤسسات التعليم العالي، كما تقرر مواصلة تشغيل المواصلات العامة على شكلها الحالي.

وقد أعلنت هذه التدابير في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة، يعقوف ليتسمان، ومدير عام وزارته موشه بار سيمان توف، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات.

ودعا سيمان توف أرباب المحلات التجارية، وسائر أماكن العمل إلى إفساح المجال أمام مستخدميهم لمزاولة عملهم من منازلهم.

كما دعا الأشخاص الذين تظهر لديهم أعراض منها صعوبات في التنفس أو ارتفاع حرارة الجسم أو السعال إلى إخضاع أنفسهم للحجر الصحي لمدة يومين، حتى يتم التأكد من أنهم غير مصابين بفيروس (كورونا).

إلى ذلك، فقد ارتفع مساء اليوم عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 82  شخصاً.

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