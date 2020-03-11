مواجهات في دير أبو مشعل ورشق مركبات مستوطنين في مخيم الفوار

مواجهات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مساء اليوم الأربعاء، مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله.



وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز تجاه المواطنين، فيما رد الشبان بالقاء الحجارة والزجاجات الفارغة صوب القوة الإسرائيلية، كما نقل موقع (حرية نيوز).



وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت فجر اليوم، المواطنين محمد عطا، وعبد الرحمن البرغوثي، من دير أبو مشعل، خلال حملة مداهمات لمنازل الفلسطينيين.



وفي مخيم الفوار، جنوب مدينة الخليل رد شبان فلسطينيون على المستوطنين، برشق مركباتهم بالحجارة، خلال مرورها في الشارع الاستيطاني المحاذي للمخيم، والمعروف بشارع رقم (60)، الذي يؤدي لعدد من مستوطنات الاحتلال المقامة على أراضي الخليل.