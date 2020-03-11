"الصحة" بغزة تكشف نتائج فحوصات مخبرية لـ (كورونا) لأربعة أشخاص عائدين للقطاع

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء، نتائج الفحوصات المخبرية، التي أُجريت اليوم، للمواطنين الأربعة العائدين إلى قطاع غزة، وكانت (سلبية)، وليس لديهم إصابة بالمرض.



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نؤكد مجدداً أن قطاع غزة، يخلو من فيروس (كورونا) حتى الآن".



وأكدت وزارة الصحة بغزة، على ضرورة التزام كافة المعتمرين والمواطنين العائدين عبر (معبر رفح البري) بإجراءات الحجر الصحي المنزلي للمحافظة على صحتهم وصحة المجتمع، الأمر الذي يُعبر عن مسؤولية أخلاقية ودينية ووطنية.