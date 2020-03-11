الرئيس عباس: سنهزم فيروس (كورونا) كما هزمنا تحديات صعبة سابقة

أكد الرئيس محمود عباس، أن الفلسطينيين، سيهزمون فيروس (كورونا)، كما "هزمنا تحديات صعبة سابقة، وإننا قادرون على تجاوز هذه المحنة".



جاء ذلك، خلال مكالمة هاتفية، أجراها مع محافظي القدس، عدنان غيث، ورام الله والبيرة، ليلى غنام، ونابلس، إبراهيم رمضان، وجنين، أكرم الرجوب، وأريحا، جهاد أبو العسل، وقلقيلية، رافع رواجبة، اطمأن خلالها على أبناء شعبنا في هذه المحافظات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ووجه الرئيس عباس، المحافظين لمتابعة وتلبية احتياجات المواطنين والاطمئنان عليهم، مؤكداً متابعته الحثيثة لأوضاعهم في ظل هذه الظروف، التي تمر بها البلاد.



وأشاد خلال الاتصالات الهاتفية مع المحافظين، بحالة التعاضد والتكافل التي تعبر عن روح التضامن بين أبناء شعبنا، خاصة فيما يتعلق بجمع التبرعات لبيت لحم، والتي انعكست إيجاباً على المجتمع الفلسطيني بشكل عام.



وأكد الرئيس، أن هذه العادات والمبادرات، تؤكد على قيم شعبنا النبيلة والأصيلة.

رام الله - دنيا الوطن