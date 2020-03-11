رئيس الائتلاف النقابي العمالي: لا تناقص على أجور العمال بظل حالة الطوارئ





وطالب عرقاوي جميع العمال باعتبار أجورهم غير قابلة للتناقص بل هي كاملة ولا يحق لأصحاب العمل تجميد او وقف أجور العمال الذين يتاثروا بإعلان الطوارئ وما دون ذلك يعتبر مخالفا للمادة (38) من قانون العمل الفلسطيني المعمول به لدى دولة فلسطين منذ عام 2000م.





ونصت على عدم انتهاء عقد العمل في حالة صدور قرار إداري أو قضائي بإغلاق المنشأة أو بإيقاف نشاطها مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهرين، وعلى صاحب العمل الاستمرار في دفع أجور عماله طيلة فترة الإغلاق أو الإيقاف المؤقت مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بفترة التجربة.



رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الائتلاف النقابي العمالي في فلسطين، محمد عرقاوي على أن العمال الفلسطينيين يعيشون الآن تحت تبعات وانعكاسات حالة الطوارئ المعلنة في الأراضي الفلسطينية، خاصة في ظل إغلاق المعابر المؤدي إلى أراضي عام 48.