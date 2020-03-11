شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل مرابطة بالأقصى وشاباً من القدس

قوات الاحتلال تعتقل مرابطة بالأقصى وشاباً من القدس
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوة من مخابرات الاحتلال اليوم الأربعاء المرابطة في المسجد الأقصى، سماح محاميد من مدينة أم الفحم بأراضي عام 48، بعد اقتحام منزلها وتفتيشه وتخريب محتوياته.

وتقضي المرابطة محاميد فترة ابعاد عن الأقصى حاليا بقرار من الاحتلال، وقد تعرضت للاعتقال سابقا أكثر من مرة كان آخرها من مصلى باب الرحمة قبل عام، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي محمد حجازي من منزله في البلدة القديمة، كما اقتحمت منزل الشاب محمد صندوقة في شارع الواد وقامت بتفتيشه وتركت له استدعاء للتحقيق.

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