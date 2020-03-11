"الداخلية" بغزة تعلن عن جُملة إجراءات بإطار الوقاية من فايروس (كورونا)

كما تتابع الوزارة تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة، وتدعو القادمين إلى القطاع عبر المعابر إلى الالتزام التام بتلك الإجراءات.



وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن على المواطنين الكرام بضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية والسلامة التي تعلنها وزارة الصحة.





وحذرت من ترويج الشائعات، وإثارة البلبلة بين المواطنين، وتدعو إلى الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.



وشملت الإجراءات وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مراكز التأهيل والإصلاح، ونظارات مراكز الشرطة، ومراكز الخدمة في الوزارة، وتتابع تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة في معابر قطاع غزة ومنافذه، وتُجري تقييماً لأية مستجدات أو تطورات، وتتخذ ما يلزم من إجراءات بناءً على ذلك .